لاسارتي ينسحب من المؤتمر غاضبا عقب هزيمة بيراميدز “مين بطل الدوري؟”

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بعد هزيمة بيراميدز، انسحب الأوروجواني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة دور ال16 لكأس مصر.

بعد أن نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على النادي الأهلي بهدف دون رد، بالمباراة التي انتهت بينهما منذ قليل وأحرز هدف المباراة إيريك تراوري، في الدقيقة 55، بعد حصوله على كرة بينية من زميله بالفريق عبده لومالا.

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واشتبك لاسارتي مع أحد الصحفيين لفظيًا، حيث تجلى انفعاله بسبب السؤال الذي وجه له خلال وقائع المؤتمر الصحفي، والذي قال في بدايته “طبيعي أن تكون نتيجة غير مرضية ولم نبحث إلا عن الفوز خصوصًا أننا قدمنا شوط أول متكافئ.. كنا الأفضل في الشوط الأول وأضعنا بعض الفرص وبيراميدز سجل هدف بسبب توتر لدى مهاجمين الفريق في إنهاء الهجمات وكان لدينا فرص على المرمى ولم نكن موفقين”.

وأكمل: “لا أتفق مع أي شخص يقول أنه لا توجد كيميا بيني وبين الفريق نحن منذ أيام قليلة فزنا بالدوري وتضمنا وفزنا على الزمالك وكنا نقدم أداء مميز واليوم هي مباراة في كرة القدم ولم يكن اليون تقييم لي مع الفريق، لافتا إلى أنه طلب من الادارة لاعبين أفضل من الموجودين حاليا في بعض المراكز ولكن لم يتوفر الأمر بالنسبة لخط لهجوم لأنه هناك عوامل مادية تحكم الأمر “.

وأردف ردا على سؤال صحفي “أنه تم تأجيل مباريات للنادي الأهلي لكي يدعم صفوفه ويستطيع الفوز على بيراميدز” قائلا: “لم أطلب تأجيل مباريات بالدوري وكل ما حققناه في الدوري كان مستحق ومبني على مجهودنا”، ومين بطل الدوري السنة دي؟ جاوبوني جابوبوني، ليترك بعدها المؤتمر غاضبا.