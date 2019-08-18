اجتماع طارئ في الأهلي بشأن تحديد مصير المدير الفني.. هل سيرحل لاسارتي بعد هزيمة بيراميدز؟

Advertisements

بعد الهزيمة من بيراميدز وتوديع البطولة من دور ال16، سيعقد مجلس إدارة النادي الأهلى، اجتماعاً عاجلاً خلال الساعات المقبلة لبحث مصير الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وتعد هذه هي الهزيمة الثالثة لـ لاسارتي على يد بيراميدز، حيث تفوق الأسيوطي سابقا على الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم ذهابا وإيابا، بنتيجة 2-1، و1-0، قبل أن تتوالى الهزائم بخسارة اليوم في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل.

Advertisements

وهناك خلافاً واضحاً وانقسام بين أعضاء مجلس الأهلي، حول مصير لاسارتي إذ يُطالب معظم أعضاء المجلس بضرورة إقالته بعد الخروج من كأس مصر، خاصة وأن المدرب الأورجوياني فشل في إدارة المباريات الكبرى كما خرج من بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مهين بعد تلقى خسارة موجعة لم تتكرر في تاريخ النادي بتلقي شباكه خماسية نظيفة من صن داونز الجنوب أفريقي، في الدور ربع النهائي الموسم الماضي، كما حقق الدوري بصعوبة وفاز بعد تعثر المنافسين.

وطالب أعضاء المجلس بضرورة إقالة لاسارتي حالياً وعدم الانتظار أكثر من ذلك خاصة وأن الفريق تراجع بشكل واضح تحت قيادة لاسارتي مشيرين إلى أن الفوز بالدوري لا يُعد إنجازاً لأن المنافسين وتحديداً الزمالك ساهموا في تتويج الأهلي بالدوري بسبب سوء نتائجهم.

وأكد مصدر مطلع داخل الأهلي :”رغم ضيق الوقت ورغم صعوبة توفير البديل إلا أن قرار الإبقاء عليه بعد توديع الكأس ومن قبله خسارة بطولة دوري ابطال اقريقيا أصبح أمر لا نستطيع تحمله”.

ويبحث مجلس الأهلى مصير المدير الفني الذي بات غير مرغوب فيه من قبل جمهور النادي الذين خرجوا بالعديد من المطالبات بإقالة المدير الفني للأهلي والنقاد والمحللين أيضا، في مقابل تمسك محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة فهل يستمر تمسك الخطيب وعبد الحفيظ بـ”لاسارتي” رغم الخروج المُخزي من الكأس والسقوط للمرة الثالثة هذا الموسم أمام بيراميدز.