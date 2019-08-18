في حال إقالة لاسارتي.. من سيتولي الإدارة الفنية للأهلي؟

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فوز بيراميدز على فريق النادي الأهلي مساء السبت، ب بنتيجة هدف دون رد، في لقاء بدور الـ 16 بكأس مصر، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب برج العرب، مساء اليوم، أثار غضب جمهور القلعة الحمراء، على اللاعبون خاصة وليد ازارو الذي اهدر فرصا محققة خلال مجريات اللقاء كانت كفيلة بحسم المباراة، كما هاجم الجمهور المدير الفني مارتن لاسارتي، مطالبين إدارة اأهلي بإقالته.

واستغل المهاجم ايريك تراوري في الدقيقة 55، كرة عرضية من الجانب الأيمن ليحولها لهدف أول لصالح بيراميدز، ليقصي الأهلي من بطولة الكأس، وتستمر عقدة فريق “الأسيوطي سابقا” للمارد الأحمر، كما يكمل فريق بيراميدز مشواره في البطولة ويواجه حرس الحدود بدور الـ8.

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وجاء الهجوم على لاسارتي، وخرجت مطالبات برحيله، وذلك لفشله في إدارة المبرايات الهامة والكبرى، حيث تعد هذه هي الهزيمة الثالثة له من نس الفريق “بيراميدز” سواء في الدوري أو الكأس، بالإضافةإلى خسارته وخروجه المهين من دوري أبطال أفريقيا عل يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وطالب عدد من جماهير النادي الأهلي، عبر موقع “تويتر” بإقالة لاسارتي، منتظرين بلهفة”خبر إقالة لاسارتي من تدريب الفريق “الأحمر”، وتعيين مدرب جديد يستطيع اعادة هيبة النادي أمام الفرق أفريقيا ومحليا.

ونظرا للمنافسة المحتدمة في الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وضيق الوقت أمام يبو ورفاقه، في حال خضع مجلس إدارة النادي الأهلي، لرغبة الجماهير وأقال المدرب الأوروجوياني، وحاول إيجاد بديل مناسب له، فإن الخيارات لن تكون وفيرة لاختيار مدرب جديد للفريق.

وفيما يلي نستعرض لكم البدائل المتاحة أمام مجلس إدارة الأهلي في حال قرر إقالة مارتن لاسارتي وتعيين مدرب جديد بدلا منه:

التعاقد مع مدرب أجنبي

وفقًا لما يقوله التاريخ، فإن استقدام مدرب أجنبي آخر هو الأنسب لفريق الأهلي حيث شهد “الأحمر” أبرز نجاحاته مع مدربين أجانب، إلا أنه سيكون خيارا صعبا في ذلك الوقت من الموسم بسبب أن أغلب المدربين الجيدين سيكونون مرتبطين بعقود مع أنديتهم في هذا الوقت، كما يحتاج المدرب الأجنبي إلى وقت كافٍ، من أجل التعرف على قدرات اللاعبين وطبيعة الدوري المصري ودراسة المنافسين، وذلك أدى إلى مؤشرات التعاقد مع دياز المدير الفني السابق لبيراميدز وذلك لمعرفته بالدوري المصري ومايجري بيه وباللاعبون أيضا.

عماد النحاس

خرجت العديد من الجماهير تطالب بتولي عماد النحاس الإدارة الفنية للفريق، وذلك لكونه من أبناء النادي المخلصين، ومن الكوادر الشابة التي تنتظر العودة من جديد إلى بيتها في النادي الأهلي، قيادته لنادي المقاولين العرب لتحقيق نتائج جيدة خلال الدوري منها الفوز على النادي الاهلي والتعادل مع الزمالك، بالإضافة إلى تجربته الناجحة للغاية مع فريق أسوان.

و صرح عماد النحاس في عدة مناسبات سابقة بأنه يتطلع إلى العودة للعمل في النادي الأهلي.

محمد يوسف

نظرا لتجاربه العديدة مع الأهلي، فإنه في حال إقالة لاسارتي، فإن محمد يوسف سيكون من ضمن الخيارات المرحشة لتولي المهام الفنية للفريق.

وقاد محمد يوسف فريق الأهلي في عام 2013 بعد رحيل حسام البدري، بل وتمكن من الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى قيادته للفريق بعد إقالة كارتيرون نهاية العام الماضي، وحتى التعاقد مع لاسارتي.

عبدالعزيز عبدالشافي

نجح زيزو في الفوز مع الفريق بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك 3-2.

قاد عبدالعزيز عبد الشافي فريق النادي الأهلي موسم 2010-2011 بعد إقالة حسام البدري وحتى عودة مانويل جوزيه لقيادة الفريق، كما عاد ليقوده مجددًا بعد إقالة مارتن يول .