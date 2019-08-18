تفاصيل اتهام مدرب الزمالك الجديد في فضيحة جنسية

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مع اقتران اسمه بنادي الزمالك وتدريب الفريق، انتشر العديد من الأقاويل والشائعات بشأن ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ”ميتشو” وهو المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس, الذي قدّم استقالته من تدريب فريق أورلاندو، وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي،

وتوقع عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّ ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ”ميتشو” استقال من تدريب فريق أورلاندو بايرتس من أجل السفر إلى مصر والتعاقد مع القلعة البيضاء، إلا أن “ميتشو” خرج في تصريحات صحفية، وأعلن أنَّه لم يتعاقد مع نادي الزمالك، وأنَّ كل ما يقال في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

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وأكد “ميتشو” أنه لا توجود أي علاقة لتعاقده مع الزمالك وفسخ تعاقده مع أورلاند بايرتس، موضِّحًا أنّه تفاوض مع رئيس نادي الزمالك فقط، لكنه لم يتوصلا إلى أي اتفاق بعد.

اتهام “ميتشو” بفضائح جنسية

بعد ساعات من إعلان استقالته، وانتشار أخبار تدريبه للفريق المصري “نادي الزمالك”، تداولت صحيفة “صنداي وورلد” وعدد من الصحف الأجنبية، أنَّ “ميتشو” يواجه اتهامًا بالاعتداء جنسيا على سيدة تعمل في أحد الفنادق بالاعتداء، وذلك قبل 10 أيام من رحيله عن أورلاند بايرتس.

وذكرت الصحف الأجنبية، أنَّ السلطات تستعد لمطاردة “ميتشو”، وذلك عقب ظهور صورة له توضح أنَّ المدرب الصربي متهم في قضايا جنسية، وأنَّ هذا الاتهام هو السبب الذي جعله يتقدم باستقالته من تدريب أورلاند بايرتس، وهو ما دفعه إلى مغادرة البلاد.

رد “ميتشو” على اتهامه بالفضيحة الجنسية

وبعد انتشار هذه الأخبار، خرج الصربي يلوتين سريدوجيفيتش والشهير بـ”ميتشو”، وأكد أنّض ما انتشر مؤخرا بشأن الاعتداء جنسيا على سيدة غير صحيح، وأكد في تصريحات لـ”بي بي سي”، أنَّه سيُقاضي كل ما شارك في نشر هذه الادعاءات، بالإضافة إلى نشر خبر مغادرته البلاد بشأن “قضية جنسية”.

“والدتي كانت مريضة، وكان عليا المغادرة لرؤيتها، وما حدث من ادعاءات غير مقبول”.. كلمات قالها “ميتشو” في تصريحاتها لـ”بي بي سي:، وأن هذا هو سبب مغادرته للبلاد، مشيرا إلى أنَّ الاتهامات المنتشرة حوله ارتكابه فضائح جنسية، جميعها “ادعاءات باطلة”.

كان نادي الزمالك أعلن اسم الصربى ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ”ميتشو”، بأنه سيكون المدير الفني الجديد للفريق، إضافة إلى وجود طارق يحي مدربًا عامًا، وأيمن عبد العزيز منسقًا عاما للنادي، وأوضحت وسائل إعلام جنوب أفريقية، أن “ميتشو” استقال من تدريب أورلاندو بايرتس من أجل تدريب نادي الزمالك، بعد اتفاقه مع إدارة القلعة البيضاء.