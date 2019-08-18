تركي آل الشيخ يسخر من الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

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حرص المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني حالياً ومالك نادي بيراميدز السابق على السخرية من النادي الأهلي، بعد الخسارة التي تعرض لها الأخير مساء يوم أمس السبت على يد فريق بيراميدز في مسابقة كأس مصر.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة، ألميريا روح الفانلة الحمراء، 3/0، مبروك لبيراميدز الذي يفوز بالتخصص”.

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وتعرض المارد الأحمر إلى الخسارة مساء يوم أمس السبت على يد فريق بيراميدز بهدف وحيد مقابل لا شيء على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ليضمن بذلك فريق بيراميدز التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

يُذكر أن هذه الهزيمة تُعد الثالثة على التوالي التي يتعرض لها فريق الأهلي أمام فريق بيراميدز في ظرف نفس الموسم، حيث فاز بيراميدز على الفريق الأهلاوي ذهاباً وإياباً في مسابقة الدوري المصري الممتاز أيضاً، إلا أن فريق الأهلي تُوج في نهاية المطاف بلقب الدوري العام.

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