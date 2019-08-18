بعد الهزيمة من بيراميدز.. لاسارتي أمام الكبار “صفر”

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حقق فريق بيراميدز فوزا صعبًا على الأهلي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء بدور الـ 16 بكأس مصر، في اللقاء الذي احتضنه ملعب برج العرب، في الدقيقة 55، حيث استغل المهاجم إيريك تراوري كرة عرضية من الجانب الأيمن؛ ليحولها لهدف أول لصالح “بيراميدز”.

وبهذا الفوز خرج الأهلي من بطولة الكأس؛ ويضع خروج الأهلي من الكأس مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، في موقف محرج خصوصًا أن نتائج الفريق لم تكن مرضية، وذلك على الرغم من التدعيمات التي تلقاها المدرب خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية، لدعم صفوف القلعة الحمراء.

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وانفعل المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بيراميدز، عقب سؤاله عن نتائجه أمام الكبار.

صفر بيراميدز

ثلاث مباريات خاضها المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي أمام “بيراميدز”، لم يُحقق خلالها أي انتصار، فقد خسر المباريات الثلاثة وهي مباراتان في الدوري بالإضافة إلى مباراة في الكأس، وهي المباراة الأخيرة التي ودَّع خلال المارد الأحمر مسابقة الكأس للعام الثاني على التوالي، من المنافس نفسه بعد الخسارة في الموسم الماضي بهدف نظيف، وكانت بداية لاسارتي مع الأهلي أمام “بيراميدز”، واستطاع بيراميدز بقيادة حسام حسن وقتها الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن للدوري الممتاز.

وفي الدور الثاني، سقط الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، في الجولة 25 بالدوري، أمام بيراميدز للمرة الثانية، بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي “كينو”، كان ذلك بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وللمرة الثالثة على التوالي لم يستطع الأهلي تخطي بيراميدز، وخرج على يده من دور الـ16 في كأس مصر، بقيادة مدربه الفرنسي الجديد سيباستيان ديسابر.

تعادل وتفوق وحيد

مباراتين خاضهما مارتن لاسارتي مع النادي الأهلي، أمام الزمالك في الدوري الممتاز الموسم الماضي في نسخة “2018 – 2019″، وانتهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الدور الثاني تمكن لاسارتي من قيادة الأهلي إلى الفوز على الزمالك ويحقق تفوقًا يُعد الوحيد أمام الكبار، بهدف دون رد عن طريق النجم التونسي علي معلول، في الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وأمام “الدراويش” خاض النادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، مباراة واحدة كانت من ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الـ18 للدوري، وفشل فيها المارد الأحمر في تحقيق الفوز، وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

نكسة أفريقية

وفي أفريقيا، وخصوصا دوري أبطال أفريقيا، تعرض الأهلي صاحب البطولات الأفريقية الثمانية إلى هزيمة قاسية بقيادة مارتن لاسارتي، بالخسارة من فريق صن داونز بخمسة أهداف نظيفة، في لقاء الذهاب بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2019، وتعرض الأهلي إلى نسكة “تاريخية”، وهذه الخسارة جعلت أسهم لاسارتي أمام جمهور المارد الأحمر تسقط، وكذا الإدارة خصوصًا بعدما فشل في الرد خلال لقاء الإياب، إذ اكتفى الأهلي بإحراز هدف وحيد في مرمى الفريق الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية.