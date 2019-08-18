بالأسماء .. الأهلي بدون 3 عناصر أساسية أمام الزمالك في السوبر المصري

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بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في وضع لا يُحسد عليه على الإطلاق، بعدما تم إقصائه من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس مصر مساء يوم أمس السبت عقب الخسارة على يد فريق بيراميدز بهدف وحيد مقابل لا شيء.

ولا يقتصر الأمر فقط على الإقصاء بالنسبة إلى فريق الأهلي، بل إن آثار هذه الهزيمة سوف تمتد إلى المباراة القادمة المنتظرة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في مسابقة كأس السوبر المصري.

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ويأتي ذلك بعدما أشهر الحكم الدولي المصري “جهاد جريشة” 9 بطاقات صفراء في وجه لاعبي المارد الأحمر خلال مباراة يوم أمس أمام فريق بيراميدز، مما أسفر عن غياب 3 أسماء من فريق الأهلي عن مباراة كأس السوبر القادمة بداعي الإيقاف.

وتمثلت هذه الأسماء في كلاً من المدافع أيمن أشرف بعد حصوله على بطاقة حمراء يوم أمس السبت، إضافة إلى عمرو السولية للسبب ذاته بعد دخوله في مشادة كلامية حادة مع لاعبي فريق بيراميدز عقب نهاية المباراة، وأخيراً اللاعب رمضان صبحي الذي تحصل على بطاقة صفراء أثناء تواجده على مقاعد البدلاء قبل نهاية المباراة، ليغيب بدوره عن السوبر بسبب تراكم البطاقات الصفراء لديه.

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