تشكيل تشيلسي المتوقع الليلة أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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يشهد ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق تشيلسي ضيفه فريق ليستر سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة تشيلسي وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وليستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ليستر سيتي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / كورت زوما / إيمرسون.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / جورجينيو / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / كريستيان بوليسيتش / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإنجليزي فرانك لامبارد.

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