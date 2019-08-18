أول رد فعل من مرتضى منصور بعد وصول “ميتشو” لمطار القاهرة الدولي

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على التعليق اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019 على وصول المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش المعروف ب”ميتشو” إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك تمهيداً للتعاقد بشكل رسمي مع نادي الزمالك لتولي منصب المدير الفني للفارس الأبيض.

وقال المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له للموقع الرسمي لنادي الزمالك التالي: “إلى الكاذبين ومروجي الشائعات، ميتشو ووكيله وصلا إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، أين حمرة الخجل أيها المرتزقة المأجورون”.

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يُذكر أن بعض التقارير الصحفية المصرية كانت قد نفت في الساعات الماضية وجود أي مفاوضات على الإطلاق بين نادي الزمالك وبين المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش، وذلك في محاولة لإحداث الفجوة بين جماهير القلعة البيضاء وبين مجلس إدارة نادي الزمالك قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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