مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام رين اليوم بالدوري الفرنسي

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يستعد فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق رين مساء اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2019 على أرض دولة فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ورين تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ورين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان ورين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق رين:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: تيلو كيريِر / تياغو سيلفا / عبدو ديالو / خوان بيرنات.

خط الوسط: ماركينيوس / ماركو فيراتي / يوليان دراكسلر / بابلو سارابيا.

خط الهجوم: كيليان مبابيِ / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

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