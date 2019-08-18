تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع الليلة أمام خيتافي بالدوري الإسباني

Advertisements

يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق أتلتيكو مدريد ضيفه فريق خيتافي، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق أتلتيكو مدريد في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق خيتافي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تريبير / ستيفان سافيتش / خوسيه ماريا خيمينيز / رينان لودي.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / ساؤول نيغويز / جواو فيليكس / كوكي.

خط الهجوم: دييغو كوستا / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

يُذكر أن فريق أتلتيكو مدريد كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بينما تم إقصائه من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، كما تم إقصائه أيضاً من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

إقرأ أيضاً: مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام رين اليوم بالدوري الفرنسي