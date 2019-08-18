النادي الأهلي يكلف محمد يوسف بقيادة الفريق بعد إقالة مارتن لاسارتي

Advertisements

أعلنت لجنة التخطيط للكرة تحت رئاسة طه إسماعيل بالنادي الأهلي، وبحضور رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، توجيه الشكر إلى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب على الفترة السابقة، التي تولى فيها القيادة الفنية لكرة القدم للنادي الأهلي.

كما قررت اللجنة بالنادي الأهلي بتكليف الكابتن محمد يوسف لقيادة الفريق الكروي، إلى حين أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

Advertisements

جاء ذلك بعدما أن دعا الكابتن محمود الخطيب إلى عقد فعاليات اجتماع مطول تمت خلال ظهر اليوم الأحد من أجل تقييم مسيرة الفريق الكروي بعد نهاية الموسم الفعلي.

كما تم مناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية، ومناقشة الملاحظات التي تم رصدتها من قبل اللجنة طوال الفترة السابقة، والتي لم تتطرق إليها من أجل الحفاظ على استقرار الفريق الكروي، وإنتظاراً لنهاية الموسم الكروي الراهن، ليكون التقييم شاملاً وصحيحاً، وهو ما ساهم بشكل كبير في حصول الفريق الكروي على البطولة الأهم محلياً، والمفضلة لجماهير النادي الأهلي، وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي الأهلي على مدار تاريخه.

أقرا المزيد تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع الليلة أمام خيتافي بالدوري الإسباني