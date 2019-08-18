كم سيدفع الأهلي بعد فسخ عقد لاسارتي؟

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بعد فسخ الأهلي التعاقد مع مارتن لاسارتي، أكد مصدر مسؤول في النادي أن إدارة القلعة الحمراء ستدفع مبلغ 240 ألف دولار المدير الفني الأوروجوياني المقال.

و كان ينص التعاقد السابق بين الأهلي ولاسارتي على وجود شرطًا جزائيًا في حال فسخه، حسبما أشار المصدر الذي رفض الإفصاح عن ذكر اسمه في تصريحات صحفية، موضحا أن الشرط الجزائي ينص على دفع راتب شهرين للمدرب المقال في حال قررت الإدارة رحيله قبل موعد انتهاء التعاقد.

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ويحصل لاسارتي على راتب 120 ألف دولار مما سيدفع إدارة النادي إلى دفع 240 ألف دولار هي قيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد.

يذكر أن الأهلي كان قد أعلن رحيل لاسارتي من منصب المدير الفني، بعد ساعات من الهزيمة أمام بيراميدز والخروج من دور ال16 من بطولة كأس مصر.