منتخب مصر يتوج بكأس العالم للناشئين في كرة اليد

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حصد المنتخب المصري لكرة اليد “مونديال العالم للناشئين” ، بعد تغلبه على المنتخب الألماني بنتيجة 32 – 28، بفارق 4 أهداف.

ملخص المباراة

سقط اللاعب مهاب سعيد، عقب مرور ثلاث دقائق من انطلاق المبارة، وكانت النتيجة وقتها تعادل المنتخبين سلبيا، وتبين أنها كدمة في القدم، خرج إثرها من أرضية الملعب؛ لتلقي العلاج اللازم، بعدها أحرز المنتخب الألماني هدفا، وفي الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء تمكن اللاعب عادل ياسر سيف من إدراك التعادل لمنتخب مصر لتصبح النتيجة 1-1، قبل أن يعود المنتحب الألماني ويتقدم مجددا 2-1.

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وتقدم منتخب مصر للمرة الأولى على المنتخب الألماني في اللقاء في الدقيقة 6، لتقدم منتخب مصر وتكون النتيجة 3-2، وتقدم المنتخب بعدها وباتت النتيجة 4-3، وشهد اللقاء تألق حارس عرين منتخب مصر حميد.

وبعدها تمكن الكناخب المصري من فرض سيطرته على اللقاء، وتمكن من توسيع الفارق ليكون 3 أهداف لتصل النتيجة إلى 6 – 3 لصالح “ناشئي الفراعنة”، وظل منتخب مصر متقدمًا في نتيجة المباراة، على الرغم من مرور 18 دقيقة من زمن اللقاء، بنتيجة 10-7، وتمكنمنتخب مصر من إنهاء الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنتيجة 19 – 13.

ومع انطلاق شوط المباراة الثاني، تراجع أداء منتخب مصر وسط تقدم واضح لمنتخب الماكينات الألمانية، ليتقلص الفارق إلى 19 – 16، وبعد مرور 8 دقائق من عمر اللقاء في الشوط الثاني، تمكن منتخب مصر من إحراز أول أهدافه؛ ليرفع النتيجة إلى 20 – 16.

وفي النهاية تمكن منتخب مصر من إنهاء المباراة لصالحه، على حساب نظيره الألماني بنتيجة 32-28، ويحرز كأس العالم للناشئين لليد.

يشار إلى أن منتخب مصر تأهل للمبارة النهائية، عقب تغلبه على نظيره البرتغالي، بينما وصل المنتخب الألماني لهذا الدور إثر فوزه على نظيره الدنماركي.