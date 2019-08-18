الحكومة تهنئ منتخب ناشئي كرة اليد لفوزه بكأس العالم

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توجَّه مجلس الوزراء المصري بالتهنئة إلى المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، بعد حصول المنتخب المصري على بطولة كأس العالم، وأعرب مجلس الوزراء المصري عن تقدير الحكومة المصرية للأداء الرجولي، الذي ظهر عليه الفريق الوطني المصري لكرة اليد خلال منافسات تلك البطولة، حتى إحراز اللقب، وكذا أشاد المجلس بالجهد الكبير، والملموس من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد.

وأكد مجلس الوزراء المصري أن هذا اللقب الكبير، يعيد إلى الذاكرة إن إرادة الشباب المصري، وطاقته غير المحدودة بإحراز البطولات المختلفة، وتحقيق النجاحات الكبرى بكافة المجالات، بكل إصرار وعزيمة.

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وناشد مجلس الوزراء المصري كل من يمثلون الدولة المصرية بمختلف القطاعات بأن يتحلوا دوما بالأداء الرجولي، ويبذلون الجهد من أجل رفع اسم الدولة المصرية بمختلف المحافل الدولية.

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