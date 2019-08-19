بعد الفوز بكأس العالم تعرف على أبطال العالم لناشئي اليد

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لأول مرة في التاريخ توج منتخب مصر ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مقدونيا، على ألمانيا بنتيجة 32-28.

واستطاع ناشئو الفراعنة التأهل إلى الدور النهائي، وذلك عقب انتصاره على البرتغال، في نصف النهائي من البطولة بنتيجة 41-36.

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و نجح منتخب مصر في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم على المانشفت بنتيجة 19-13 كما كان المنتخب الوطني الطرف الأفضل طوال معظم أوقات اللقاء.

وفيما يلي نعرض أبرز صناع التاريخ لمنتخب ناشئي اليد بعد الفوز بكأس العالم لكرة اليد،حيث جاءت قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى كالتالي:

حسن وليد لاعب نادي الشمس

أحمد هشام لاعب نادي هيليوبليس

مهاب سعيد لاعب النادي الأهلي

عبد الرحمن حميد لاعب النادي الأهلي

ياسر سيف لاعب النادي الأهلي

يوسف علاء – يوسف حسن لاعب نادي الجيش

محمد سمير لاعب نادي الزمالك

سيف هانى لاعب نادي الشمس

زياد احمد لاعب طلائع الجيش

إبراهيم السيد – عمر عطية لاعب النادي الأهلي

مؤمن حسام لاعب طلائع الجيش

عمر الجيار لاعب نادي هيلوبليس

مازن رضا لاعب نادي الزمالك

عبد الفتاح على لاعب نادي سبورتينج

فيما تضم البعثة أعضاء باقي البعثة والجهاز الفني كل من:

عبده عبد الوهاب رئيسا للبعثة

مجدي أبو المجد مدير فني

حسين زكي مدرب عام

حمادة الروبي مدرب حراس مرمى

محمد عبد المنعم مدير إداري

المهندس محمد إمام محلل فني

دكتور عمرو عصام طبيب المنتخب

مشوار رائع لمنتخب مصر في مونديال العالم لناشئي اليد

واستهل المنتخب الوطني مشاركته في البطولة بالانتصار على السويد بنتيجة 32-29 في الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة، ثم الانتصار على الصين تايبيه بنتيجة 36-25، وبنتيجة 47-20 استطاع الفوز على كندا، وأخيرًا الفوز على المجر بنتيجة 31-24 في ختام دور المجموعات، ليتصدر الفريق المجموعة الثانية من البطولة برصيد 8 نقاط.

و انتصر المنتخب الوطني في الدور ثمن النهائي على سلوفينيا بنتيجة 30-23، قبل الانتصار على منتخب أيسلندا في الدور ربع النهائي من البطولة بنتيجة 35-31.