مرتضى منصور يوجه رسالة للأهلي وجماهيره بعد التعاقد رسمياً مع “ميتشو”

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة هامة للغاية إلى النادي الأهلي وجماهيره مساء يوم أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2019، بعد التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الصربي “ميتشو” لتولي منصب المدير الفني للفارس الأبيض الفترة القادمة.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له على هامش تقديم المدرب الصربي لجماهير نادي الزمالك عبر شاشة قناة “المحور”، أن نادي الزمالك يعتمد على جهد لاعبيه ومجلس إدارته من أجل تحقيق الألقاب، وليس من خلال الاعتماد على الحكام مثلما تفعل بعض الأندية الأخرى.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن المدير الفني ميتشو يمتلك إمكانيات فنية كبيرة للغاية قادرة على مساعدة فريق الزمالك في المرحلة القادمة، مُطالباً في الوقت ذاته جماهير القلعة البيضاء بالثقة في أعضاء مجلس الإدارة وعدم التركيز مع الشائعات التي يُطلقها الإعلام الأهلاوي.

وفي ختام حديثه، شدد المستشار مرتضى منصور على أنه تعمد إجراء مناورة منذ أيام قليلة، من خلال الإعلان عن اسم مدرب آخر غير ميتشو، وذلك من أجل التشويش على النادي الأهلي ووسائل الإعلام التابعة له.

يُذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان قد أقال مساء يوم أمس الأحد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، ليبدأ بدوره عملية البحث عن مدير فني جديد لقيادة المارد الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

ويبقى الأمر الأهم هو أن يسود الاستقرار الفني على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في السنوات القادمة، وخاصة بعد كثرة تغيير المدربين في الطرفين طيلة السنوات الماضية، مما يؤثر سلباً على نتائج كلاً منهما على مستوى المسابقات الإفريقية.

وتأمل جماهير الأهلي والزمالك على حد سواء في تقديم مشوار مميز خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أمل إعادة الكأس مرة أخرى إلى الأراضي المصرية لأول مرة منذ عام 2013، وذلك حينما تُوج بها فريق الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

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