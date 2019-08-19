اتحاد الكرة يكشف عن مفاجأة سارة للأهلي قبل السوبر المصري أمام الزمالك

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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2019 عن مفاجأة سارة للغاية للنادي الأهلي وجماهيره، وذلك قبل موعد مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال تصريحات له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “المحور”، أن كل الأنباء التي وردت في وسائل الإعلام المصرية في الساعات الماضية بخصوص حرمان فريق الأهلي من خدمات 3 لاعبين في مباراة كأس السوبر هي أنباء غير صحيحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار عامر حسين إلى أن اللاعب الوحيد الذي لن يتمكن من المشاركة مع فريق الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري بسبب العقوبة، هو المدافع أيمن أشرف بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس مصر أمام فريق بيراميدز.

وعن إيقاف كلاً من الثنائي عمرو السولية ورمضان صبحي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، شدد عامر حسين على أن الثنائي سوف يُشارك بشكل طبيعي للغاية في مباراة كأس السوبر المصري وفقاً للوائح والقوانين، نظراً لأن الفترة الحالية تُعد بداية موسم جديد وخاصة بعدما تم فتح باب القيد المحلي للأندية.

وفي ختام حديثه، أوضح عامر حسين أن مكان إقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه أخطر الشركة الراعية بضرورة تحديد مكان إقامة المباراة في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك سوف تُقام في يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019، علماً بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أشارت طيلة الفترة الماضية إلى احتمالية تنظيم المباراة مرة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك في ظل النجاح الهائل الذي تحققه المباراة من الناحية الجماهيرية، على أمل أن يفتح ملعب القاهرة الدولي أبوابه لمباراة القطبين من جديد وسط حضور الجماهير لأول مرة منذ وقت طويل للغاية.

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