تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع الليلة أمام ولفرهامبتون بالبريميرليج

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يشهد ملعب مولينيو على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ولفرهامبتون ضيفه فريق مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيِساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوجبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / ماركوس راشفورد / أنطوني مارسيال.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد بدأ الموسم الحالي بطريقة مثالية للغاية، من خلال فوزه الكاسح على حساب ضيفه فريق تشيلسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الأول في البريميرليج على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وهي النتيجة التي جعلت آمال جماهير الشياطين الحمر كبيرة مع انطلاقة الموسم، حيث بات الجميع يرغب الآن داخل النادي في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة أندية مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير.

على الجانب المقابل، تمكن فريق ولفرهامبتون من العودة بنقطة التعادل الثمينة من خارج أرضه في الجولة الأولى من عمر المسابقة أمام مضيفه فريق ليستر سيتي، علماً بأن فريق الذئاب منشغل في الوقت ذاته بخوض غمار التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ولفرهامبتون في الدور التمهيدي الأخير مع فريق تورينو الإيطالي في مواجهة واعدة بين الطرفين.

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