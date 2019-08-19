محمد يوسف يقود مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة “اطلع بره” بدوري الأبطال

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يقود الكابتن محمد يوسف المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران المارد الأحمر اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي بالجزيرة، وذلك استعداداً لمباراة إياب الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق اطلع برة من جنوب السودان.

ويأتي ذلك بعدما قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بإقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني لفريق الأهلي، بسبب الإقصاء من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس مصر على يد فريق بيراميدز.

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وقرر مجلس إدارة القلعة الحمراء تعيين الكابتن محمد يوسف في منصب المدير الفني بشكل مؤقت، حتى موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للمارد الأحمر والذي سيكون أجنبي الجنسية بنسبة 100% بحسب ما أعلن الكابتن محمود الخطيب في الساعات الماضية.

وكان فريق الأهلي قد بدأ الموسم الجديد بشكل مميز عقب الفوز على حساب نظيره فريق اطلع بره في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول بأربعة أهداف مقابل لا شيء، إلا أن المارد الأحمر سقط في الاختبار الحقيقي أمام فريق بيراميدز بهدف وحيد مقابل لا شيء.

وهو السيناريو الذي لم تتحمله جماهير القلعة الحمراء تماماً في ظل الأخطاء المتكررة من الناحية الفنية من جانب المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي، مما جعل أمر إقالته من منصبه شيئاً متوقعاً بالنسبة لكافة عشاق النادي الأهلي.

ومن جانبه، يعلم الكابتن محمد يوسف مدى أهمية المرحلة القادمة بالنسبة إلى فريق الأهلي، حيث يخوض الفريق الأهلاوي لقاء الإياب أمام فريق اطلع برة، كما يخوض أيضاً المباراة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك في مسابقة كأس السوبر المصري.

ويبقى الأمر الأهم الآن هو أن ينجح مجلس إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع مدير فني صاحب خبرات كبيرة في عالم التدريب، حتى يكون قادراً على التكيف مع الأجواء داخل جدران القلعة الحمراء في وقت قصير للغاية قبل موعد انطلاقة الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل.

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