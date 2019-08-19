أزمة في المنتخب.. استياء اللاعبون وتأخر استدعاء المحترفين وعدم إعلان اسم المدرب الجديد

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منذ الإطاحة بالمكسيكي خافير أجيري الذي رحل عقب الخروج المبكر للفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا، وتقدم هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء الجبلاية باستقالاتهم عقب الخروج الغير متوقع، أصبحت الأمور غير مستقرة أو واضحة للكثيرين.

ومع انتشار الكثير من الأقاويل، والترشيحات حول تعيين مدرب جديد للمنتخب، لم يتم الإعلان حتى الآن اسم المدير الفني القادم للمنتخب المصري، كما أصبح اللاعبون المحترفون في أزمة بسبب عدم وصول استدعاء للأندية لضم اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة من 2 إلى 11 سبتمبر، لذا سادت حالة من الاستياء بين اللاعبين المحترفين لعدم معرفة مصير المعسكر القادم للمنتخب، وسط ترقب من وصول استدعاء لهم في موعد غير قانوني، مما قد يسبب حرجا لهم مع أنديتهم.

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وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على وجوب إرسال الاتحاد طلب استدعاء اللاعبين المحترفين قبل 15 يومًا من تاريخ المباراة التي ستقام في أي تاريخ يتم تحديده لها.

وخلال الساعات المقبلة سيتم اعتماد فيفا للجنة الخماسية التي ستدير الكرة المصرية لحين الدعوة لانتخابات جديدة في أكتوبر 2020، حيث ستضم اللجنة الخماسية: محمد فضل، وعمرو الجنايني، وأحمد عبدالله، وماجد نجاتي، وسحر عبدالحق، وثروت سويلم.

وسيبدأ المنتخب المصري مبارياته بتصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021، في شهر نوفمبر المقبل، حيث تقام أول جولتين يومي 11، و19 نوفمبر المقبل.