مكافأة أبطال العالم لكرة اليد تُثير سخرية المصريين بعد المقارنة بمظاليم القدم

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أثارت المكافأة التي سيحصل عليها المنتخب الوطني المصري لكرة اليد للناشئين بعد نجاحهم في التتويج بلقب كأس العالم لكرة اليد سخرية المصريين بشدة عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي منذ مساء يوم أمس الأحد وحتى الآن.

وكان منتخب مصر لكرة اليد للناشئين قد نجح في الفوز على منتخب ألمانيا في نهائي مسابقة كأس العالم لكرة اليد للناشئين بنتيجة 32 هدف مقابل 28 هدف للمنتخب الألماني، ليظفر أحفاد الفراعنة باللقب للمرة الأولى في تاريخهم وتاريخ العرب وحتى إفريقيا بأكملها.

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ولم تستمر فرحة التتويج كثيراً باللقب بعدما تفاجئ الشعب المصري بالمكافأة التي أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن منحها لكل لاعب بعد الفوز بالبطولة، حيث وصلت قيمتها إلى مبلغ 1500 جنيه مصري فقط لا غير لكل لاعب.

وهو الأمر الذي أثار سخرية وغضب كل المصريين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وخاصة وأن تلك المكافآت تُعادل نفس المكافآت التي يحصل عليها لاعبو كرة القدم في دوري المظاليم، حيث سبق وأن خصص مجلس إدارة نادي غزل المحلة مثل هذه المكافآت في مباريات دوري المظاليم إضافة إلى نادي بلدية المحلة.

ومن جانبه، أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد مساء يوم أمس الأحد عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر” ضمن برنامج “الحكاية”، أن هذه المكافآت المحدودة المقرر منحها لكل لاعب في منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تعود إلى ضعف الإمكانيات المادية للاتحاد المصري لكرة اليد، إضافة إلى عدم تخصيص مكافأة معينة في لائحة الاتحاد في حالة تم تحقيق مثل ذلك الإنجاز العالمي.

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