عقوبات صارمة من اتحاد الكرة على الأهلي بسبب أحداث مباراة بيراميدز

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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2019 عقوبات صارمة للغاية على النادي الأهلي، بعد الأحداث التي شهدتها مباراته الماضية مع فريق بيراميدز ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر.

وقررت لجنة المسابقات أولاً إيقاف المدافع أيمن أشرف لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال المباراة الماضية أمام فريق بيراميدز، ليغيب بالتالي بشكل رسمي عن مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

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كما قررت لجنة المسابقات أيضاً فرض غرامة مالية على النادي الأهلي وصلت قدرها إلى مبلغ 10 آلاف جنيه مصري، وذلك عدم الالتزام من جانب اللاعبين أو حتى أعضاء الجهاز الفني بالجلوس على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني من عمر المباراة.

وأخيراً قررت اللجنة إيقاف الكابتن سيد عبد الحفيظ “مدير الكرة بالنادي الأهلي” لمباراة واحدة فقط، بعدما قام بالاعتراض بشكل غير لائق تماماً على الحكم الإضافي عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز مباشرة، وهو ما يعني بالتالي عدم تواجده على مقاعد بدلاء فريق الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري.

يُذكر أن فريق بيراميدز كان قد أقصى المارد الأحمر منذ أيام قليلة من الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م، وذلك عقب الفوز عليه بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شيء سجله اللاعب إيريك تراوري في الشوط الثاني من اللقاء، ليفشل بذلك فريق الأهلي في الجمع بين ثنائية الدوري والكأس المحلية مثلما كانت تحلم جماهيره الغفيرة.

وبناءً على هذه النتيجة، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بإقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني للمارد الأحمر، نظراً إلى حالة الغضب العارم التي ظهرت بشكل واضح على جماهير القلعة الحمراء بسبب سوء الإدارة الفنية للمباريات من جانب “لاسارتي” طيلة الموسم الماضي بأكمله.

ومن المقرر أن يتم تعيين مدير فني أجنبي جديد لقيادة سفينة الفريق الأهلاوي خلال المرحلة القادمة، علماً بأن الكابتن محمد يوسف يتولى حالياً منصب المدير الفني بشكل مؤقت.

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