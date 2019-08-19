محمد صلاح يوجه رسالة لاتحاد الكرة القادم ويتحدث عن الإخفاق بالبطولة الأفريقية

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وجه اللاعب الدولي المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، رسالة خاصة لرئيس اتحاد الكرة القادم، وقد طالبه بضرورة أن يسعى من أجل إصلاح العديد من الأمور في عالم الكرة المصرية، وأكد على تحمل اللاعبين مسؤولية إخفاق المنتخب الوطني المصري بطولة الأمم الأفريقية لعام 2019.

تبعاً لما جاء من تصريحات اللاعب الدولية عبر وكالة “سي إن إن”،فإن اللاعب محمد صلاح على الرغم من انتقاده الموجه لاتحاد كرة القدم المصري السابق، حيث انتقد اللاعب بعض من الأمور السابقة، لكن اللاعب قد أكد على تحمل اللاعبين أيضا مسؤولية الهزيمة التي لحقت بالمنتخب الوطني المصري خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي قامت على الأراضي المصري خلال عام 2019.

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أعلن اللاعب محمد صلاح أنه يؤمن بأنه كان هناك العديد من الصعوبات التي تم التغلب عليها، ومنها الضغوطات التي كانت على الجميع كون الدولة المصرية، هي الدولة المستضيفة إلى تلك البطولة القارية، وأيضا توقعات الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم.

وقد ودع المنتخب المصري منافسات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 من دور الـ16 بعد خسارة المنتخب من جنوب أفريقيا بهدف نظيف على ملعب “استاد القاهرة الدولي”، وسط العديد من الانتقادات العنيفة من الشارع الرياضي المصري على أداء المنتخب المصري بشكل عام خلال تلك البطولة القارية.

وأعلن اللاعب الدولي محمد صلاح خلال حوار له عبر وكالة “سي إن إن”، “إن الضغوط كانت كبيرة، ما يقرب من 80 ألف مشجع في كل مباراة”، وتابع حديثه “اللاعبون قد شعروا بضغط كبير، وفي الحقيقة لم نقدم أفضل أداء لدينا، لا أتحدث عن اللاعبين، واختبئ، نحن كمنتخب مصري لم نقدم الأداء الجيد خلال تلك البطولة القارية”.

وانتقل اللاعب محمد صلاح إلى الحديث عن الفترة القادمة التي تخص انتخاب رئيس جديد لاتحاد كرة القدم المصري، بعد استقالة هاني أبوريدة ، ومجلسه بشكل كامل عقب اخفاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019.

ويريد اللاعب الدولي محمد صلاح أن يشاهد العديد من التعديلات عندما يتم انتخاب رئيس جديد إلى اتحاد كرة القدم المصري.

وواصل اللاعب الدولي تصريحاته قائلا “على الرئيس القادم لاتحاد كرة القدم المصري، أن يكون صادقاً، وأن يكون صريحاً مع نفسه، ويحاول أن يقوم بإجراء عملية إصلاح شاملة وكبيرة”.

واختتم محمد صلاح حديثه، “بصفتي لاعباً بالمنتخب الوطني المصري، فاللاعبون ليسوا سعداء، بسبب أشياء عديدة، نأمل أن رئيس اتحاد كرة القدم المصري الجديد أن يأتي، ويفعل الأشياء بطريقة مختلفة”.

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