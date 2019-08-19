محمد صلاح يخرج عن صمته بشأن أزمة عمرو وردة.. ويؤكد “يحتاج إعادة تأهيل”

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أكد اللاعب الدولي محمد صلاح، أنه لم يتدخل من أجل إعادة عمرو وردة لمعسكر المنتخب المصري بعد استبعاده منه خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأشار لاعب نادي ليفربول البريطاني خلال تصريحات له إلى شبكة سي إن إن الأمريكية، إلى أن اللاعب عمرو وردة بحاجة إلى الخضوع للعلاج، أو الخضوع إلى إعادة التأهيل، منعاً لتكرار ما حدث من واقعة التحرش الجنسي التي اتُهم بها اللاعب عمرو وردة، والتي على إثرها قد تم استبعاده من معسكر المنتخب الوطني.

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وأكد اللاعب الدولي محمد صلاح، “لم يكن لي دوراً بعودة اللاعب عمرو وردة إلى صفوف المنتخب المصري، أنا لست قائد الفريق، كما أنني لست المدير الفني، صدقوني إذا كنت بتلك القوة لغيرت العديد من الأشياء بالمنتخب الوطني المصري”.

وأشار صلاح “ما قصدت أن أقوله أثناء مشكلة اللاعب عمرو وردة، هو أن تلك الأمور حدثت خلال وقت سابق، والتحرش الجنسي، بوجه عام ما زال يحدث”، واختتم اللاعب حديثه، “اللاعب عمرو وردة عليه أن يحصل على العلاج، أو يحصل على إعادة التأهيل، لكي يتأكد من أن مثل تلك الأمور لن تحدث مجددًا معه”.