احمد شوبير يرد على اتهامات محمد صلاح بشأن الانضباط في معسكر منتخب مصر

Advertisements

نفى نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق أحمد شوبير، التصريحات التي أدلى بها اللاعب الدولي محمد صلاح بشأن “الانضباط” داخل معسكر المنتخب الوطني المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

واستضاف المنتخب الوطني المصري منافسات الكان الأخيرة، وقد ودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرًا خلال دور الـ 16 من عمر البطولة بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

Advertisements

وقد أعلن اللاعب الدولي محمد صلاح خلال تصريحات له إلى شبكة سي إن إن الأمريكية، “إن الأمور داخل فندق الإقامة الخاصة بالمنتخب الوطني المصري خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لم تكن على ما يرام”.

من جانبه فقد أعلن الكابتن أحمد شوبير عن نفيه لهذا الحديث الصادرة من اللاعب إلى وكالة “سي إن إن”، وأكد أن معسكر المنتخب الوطني المصري كان منضبطاً للغاية، كما شدد نائب الجبلاية السابق، على أنه تم عزل اللاعبين، والفندق عن الجمهور”.

وقال الكابتن أحمد شوبير، “إن مزاعم اللاعب الدولي محمد صلاح هي نفسها التي سمعناها منه من قبل خلال بطولة كأس العالم”، وأضاف، “مقارنة بالأخطاء التي وقعت خلال كأس العالم ، فإن معسكر تدريب المنتخب الوطني المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية كان منضبطاً للغاية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الكابتن أحمد شوبير، وباقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، ورئيسه هاني أبو ريدة قد تقدموا باستقالاتهم بعد خروج المنتخب المصري الوطني من منافسات بطولة الكان 2019.

أقرا المزيد عقوبات صارمة من اتحاد الكرة على الأهلي بسبب أحداث مباراة بيراميدز