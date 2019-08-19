نجم الأهلي السابق: أزارو أطاح بـ”لاسارتي”.. وأضاع بطولتين على المارد الأحمر

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يعد وليد أزارو أحد أهم الأسباب الرئيسية التي كان وراء إقالة مارتن لاسارتي من النادي الأهلي، حسبما يرى نجم اقلعة الحمراء ومنتخب مصر الأسبق، شريف عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج (سبعة في سبعة)، والذي يذاع على قناة “تايم سبورت”.

وقال شريف عبدالمنعم “رغم أني أرى وليد أزارو كان سببًا رئيسيًا في الإطاحة بالأوروجوياني مارتن لاسارتي من منصبه في الأهلي، ولكني لا أراه مدرب مميز على الصعيد الفني على الإطلاق.

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ولم ينكر لاعب الأهلي السابق أن لاسارتي جاء في فترة صعبة، ونجح في حصد لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي، لكن ذلك تحقق بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة النادي الأهلي عن طريق التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين، ومجهودات لاعبي المارد الأحمر المضاعفة من أجل التتويج بالدوري.

وقال شريف عبدالمنعم: “أن لاسارتي هو المسئول الأول عن المستوى الفني المتواضع للمهاجم المغربي، وأرى أن الأهلي لو تعاقد مع أعظم المدربين في وجود أزارو أيضًا لن يتم إنهاء المشكلة الكبيرة في خط هجوم الفريق حتى الآن، لافتا إلى أنه لا حل للتخلص من مشكلة تراجع الفريق وتحقيق نتائج سلبية يكون في رحيل أزارو عن الأهلي، ويجب على إدارة النادي التخلص منه عن طريق إيجاد عرض مناسب له للرحيل عن الفريق حد قوله.

وقال “عبدالمنعم”: في وجهة نظري أزارو يضيع أسهل الفرص والأهداف متعمدًا، كما أنه تسبب في إضاعة بطولتين أفريقيتين من الفريق بتصرفاته الاستفزازية”.