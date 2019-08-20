مرتضى منصور يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع “ميتشو” قبل التوقيع مع الزمالك

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة تفاوض النادي الأهلي مع المدير الفني “ميتشو” في الساعات الماضية، قبل قيام الأخير بالتوقيع بشكل رسمي على عقد انضمامه إلى نادي الزمالك.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “المحور”، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حاول التعاقد مع المدرب الصربي في الساعات الماضية قبل توقيع العقود بشكل رسمي مع نادي الزمالك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن ميتشو رفض تماماً الدخول في هذه المفاوضات مع النادي الأهلي، نظراً لكونه قد أعطى كلمة مسبقاً لنادي الزمالك رغم عدم قيامه وقتها بالتوقيع رسمياً معنا.

وفي ختام حديثه، شدد المستشار مرتضى منصور على أن النادي الأهلي لا يُعد خائناً بعد ما فعله مع المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي بل إنه نادي عظيم، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي مدرب في العالم لديه شرط جزائي في عقده ويُمكن إقالته في أي وقت من منصبه، وهو ما فعله مجلس إدارة القلعة الحمراء ومنح “لاسارتي” قيمة الشرط الجزائي في العقد بينهما.

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