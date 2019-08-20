بعد ساعات قليلة من تعيينه.. فضيحة أخلاقية تهاجم للمدرب الجديد للزمالك

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لم تمر ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن تعيين ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” مديراً فنياً لنادي الزمالك المصري، حيث تم توجيه اتهام أخلاقي له، كان رده المدير يالفني على تلك الاتهام الأخلاقية سريع وحاسم.

وقد نقلت بعض من المواقع الإخبارية نقلاً عن صحيفة “صنداي وورلد” بجنوب أفريقيا أن المدرب الفني “ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، الذي رحل عن نادي أورلاندو بايرتس قبل أيام، متهماً بفضيحة جنسية تتعلق بعاملة تنظيف بفندق، وأن العاملة قد تقدمت ببلاغ رسمي ضده.

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ونفى المدير الفني الصربي، الذي غادر دولة جنوب أفريقيا، تمهيدا لتوليه تدريب نادي الزمالك، القصة بأكملها، ورفض تلك المزاعم التي أعلنت عنها صحيفة “صنداي وورلد”، وحيث أن الصحفية قد أعلنت إن استقالة ميتشو من تدريب نادي أورلاندو بايرتس جاءت على خليفة تلك الفضيحة الأخلاقية.

وقد نقل موقع “سبورت 24” عن المدرب الفني “ميتشو”، تصريحه، “إنه أمر مخجل، سوف يتعامل المحامون مع هذا الأمر، لقد كنت الشخص الأكثر احتراماً، جندي وخادم للعبة، أنا لا أستحق هذا، تلك اتهامات غير عادلة، وبلا أي أساس من الصحة”.

وأضاف المدرب الصربي ميتشو، أنه يشعر بالألم بسبب والدته المريضة، وأكد “أنا سعيد الحظ لأنني خارج جنوب أفريقيا، هذا ترتيب لا يصدق لمطاردتي، لا أعرف أصلا من تلك المرأة المدعية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المدرب الصربي “ميتشو”، يبلغ من العمر 49 عاماً، وقد قاد أندية، ومنتخبات عديد، وهو يعمل مع نادي أورلاندو بايرتس بجنوب أفريقي منذ عام 2017، وقد تم الإعلان قبل أيام عن انتقال المدرب الصربي لقيادة نادي الزمالك، الذي احتل في المركز الثاني بالدوري المصري خلال الموسم السابق.

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