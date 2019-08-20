مباريات اليوم .. الاتحاد والعهد في البطولة العربية وعودة دوري أبطال أوروبا

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019، وذلك سواء على المستوى العربي أو خاصة على المستوى الأوروبي من خلال عودة مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا المقال، سوف نستعرض لكم مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء، حيث تُقام اليوم بعض مباريات مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”، إضافة إلى بعض مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك ضمن الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، وأيضاً بداية الدور ربع النهائي في مسابقة كوبا ليبرتادوريس.

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وإليكم الآن موعد مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 على مستوى جميع المسابقات الهامة:

الوصل الإماراتي / الهلال السوداني، ذهاب الدور الأول في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، قناة “أبوظبي الرياضية” الأولى، المعلق علي سعيد الكعبي.

الاتحاد السعودي / العهد اللبناني، ذهاب الدور الأول في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، قناة “أبوظبي الرياضية” الثانية، المعلق عامر عبدالله.

أبويل نيقوسيا القبرصي / أياكس أمستردام الهولندي، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، قناة “بي إن سبورت” الأولى المشفرة، المعلق خالد الغول.

غريميو البرازيلي / بالميراس البرازيلي، ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة كوبا ليبرتادوريس، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق عادل خلو.

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