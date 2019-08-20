رسالة هامة من ناصر ماهر لجماهير الأهلي بعد رحيله معاراً إلى سموحة

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حرص النجم الواعد “ناصر ماهر” على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد رحيله بشكل رسمي عن النادي الأهلي إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت هذه الصفقة بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، نظراً إلى الإمكانيات الفنية الممتازة التي يتسم بها اللاعب، مما يجعل استمرار بقائه حبيساً على مقاعد بدلاء فريق الأهلي أمراً ليس في صالح الجميع سواء النادي الأهلي أو خاصة اللاعب نفسه.

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وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” الرسالة التالية لجماهير النادي الأهلي:

الحمد لله تم انتقالي لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى نادي سموحة الكبير، خطوة مهمة، أتمنى التوفيق من ربنا، أشكر النادي الأهلي وكل من انتقدني وكل من تحدث عني بشكل جيد، لو هناك شخص تحدث عني بشكل غير جيد أشكره، لأنني بالفعل تعلمت العديد من الأشياء الهامة جداً في حياتي خلال تواجدي داخل النادي الأهلي العظيم.

أشكر لاعبي الأهلي، فهم على قدر عال من الاحترام، أتمنى لهم التوفيق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أوجه الشكر لجمهور الأهلي الحقيقي، وأخيراً سعيد للغاية لأنني سأتعامل مع حسام حسن المدير الفني لسموحة، فهو واحد من أفضل المدربين في مصر.

كل الشكر والتقدير لنادي سموحة ورئيسه فرج عامر، وإن شاء الله سيكون الموسم سعيداً علينا جميعاً، لنا عودة في التوقيت المناسب، اللهم إني توكلت عليك، دعواتكم وشكراً.

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