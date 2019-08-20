خلال ساعات.. هشام محمد ينتقل إلى الاتحاد السكندري

Advertisements

أعلنت مصادر مطلعة في نادي الاتحاد السكندري، إن لاعب النادي الأهلي “هشام محمد”، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تمت خلال الوقت الراهن.

وأشارت المصادر، إلى أن رئيس نادي الاتحاد محمد مصيلحي، سوف يعقد جلسة مساء اليوم الثلاثاء، مع اللاعب من أجل حسم كافة الأمور العالقة من أجل انضمام اللاعب إلى زعيم الثغر، وأضافت المصادر إلى أن اللاعب هشام محمد سوف يصل إلى الإسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة، قبل الإعلان بشكل رسمي في تعاقد نادي الاتحاد السكندري معه.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة إلى أن النادي المصري البورسعيدي يخطط للتعاقد مع اللاعب هشام محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة، من أجل تدعيم صفوف النادي، خصوصاً بعدما تحدث المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي إيهاب جلال، مع اللاعب هشام محمد بشأن انضمامه إلى القلعة الخضراء، وهو الأمر الذي أعلن اللاعب عن ترحيبه به، خصوصاً وأن لاعب النادي الأهلي يرغب باللعب تحت قيادته، بسبب معرفته القوية به عندما كان لاعباً بصفوف نادي المقاصة.

وقد دخل النادي المصري البورسعيدي في مفاوضات مع مجلس إدارة النادي الأهلي من اجل معرفة الموقف النهائي الخاصة باللاعب، كما أن مسؤلي النادي المصري البورسعيدي سوف يتعاقدون مع اللاعب هشام محمد في حالة عدم قيده في قائمة النادي الأهلي النهائية.

وقد شارك اللاعب هشام محمد برفقة القعلة الحمراء في حوالي 48 مباراة كروية، أحرز خلالها هدفًا واحدًا، ولم يقدم مردودًا مقنعًا إلى جماهير النادي الأهلي، مما جعله بعيدًا كل البعدعن المشاركة مع القلعة الحمراء منذ فترة طويلة، ليقترب من الرحيل عن جدران الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

أقرا المزيد رسالة هامة من ناصر ماهر لجماهير الأهلي بعد رحيله معاراً إلى سموحة