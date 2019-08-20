مرتضى منصور يُفجر المفاجأة .. نجمين من الأهلي طلبوا الانضمام للزمالك ورفضنا !

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في مقر نادي الزمالك لتقديم المدير الفني الجديد للفارس الأبيض “ميتشو” لجماهير القلعة البيضاء.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي أن هناك نجمين من صفوف النادي الأهلي طلبوا التعاقد مع نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إلا أن مجلس إدارة نادي الزمالك هو من رفض إتمام هذه الصفقات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن اللاعب رمضان صبحي قام بالتواصل هاتفياً مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك قبل انتقاله رسمياً للنادي الأهلي، من أجل محاولة حل أزمته مع نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي والعودة إلى مصر من بوابة نادي الزمالك.

وشدد المستشار مرتضى منصور على أن كل الأنباء التي أكدت بأن رمضان صبحي هو من رفض نادي الزمالك بسبب عائلته الأهلاوية، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نادي الزمالك هو من رفض التعاقد مع رمضان صبحي لأن النادي يمتلك لاعبين أفضل منه بكثير.

وعن اللاعب الأهلاوي الثاني الذي كان قريباً من نادي الزمالك قبل التوقيع مع النادي الأهلي، أوضح المستشار مرتضى منصور أن إثنين من وكلاء أعمال اللاعب محمد مجدي قفشة عرضوا على مجلس إدارة القلعة البيضاء خدمات اللاعب مطلع الصيف الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه رفض تماماً ذلك العرض بسبب عدم معرفته للاعب أو قدراته الفنية.

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