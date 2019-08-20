كارتيرون يكشف حقيقة عودته للأهلي ويُرشح مدرب عالمي خلفاً لمارتن لاسارتي

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كشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الأهلي والحالي لفريق الرجاء البيضاوي المغربي حقيقة عودته مرة أخرى لتدريب المارد الأحمر، بعدما تمت إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني مساء يوم الأحد الماضي.

وأوضح المدرب باتريس كارتيرون خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أنه لم يصله أي عرض رسمي تماماً من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حتى هذه اللحظة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حالة وصول ذلك العرض من طرف النادي الأهلي سوف يُفكر فيه بشكل جدي للغاية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار “كارتيرون” إلى أن إقالة المدرب مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني لفريق الأهلي لم تكن مفاجئة على الإطلاق بالنسبة له، وخاصة وأن ذلك هو الحال في عالم كرة القدم، حيث يكون النادي مُطالباً بالتغيير على وجه السرعة في حالة الفشل من أجل العودة مجدداً إلى المسار الصحيح.

وعن المدرب الأنسب لتولي منصب المدير الفني لفريق الأهلي المرحلة القادمة، فاجأ باتريس كارتيرون الجميع من خلال ترشيحه للمدرب البرتغالي العالمي “جوزيه مورينيو” لذلك المنصب، نظراً لكونه المدرب الوحيد الذي يجلس منذ مدة في منزله دون الحصول على عمل في مجال التدريب.

ومن المؤكد أن فكرة التعاقد مع مدرب عالمي مثل “مورينيو” لن يتم طرحها تحت أي ظرف من الظروف على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب الراتب السنوي الخيالي الذي يحصل عليه جوزيه مورينيو في أي نادي سبق له تدريبه، إضافة إلى عدم تدريب المدرب البرتغالي لأي نادي سابقاً سواء في المنطقة العربية أو حتى في القارة السمراء.

وفي ختام حديثه، تمنى المدرب باتريس كارتيرون التوفيق لفريق الأهلي في الفترة القادمة، وخاصة في إطار سعيه للتتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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