ستيفن وارنوك: كلوب سيواجه مشكلة بسبب صلاح وفيرمينو وماني

Advertisements

أعلن لاعب نادي ليفربول البريطاني السابق ستيفن وارنوك، خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن نادي ليفربول سوف يواجه مشكلة بسبب ثلاثي الخط الأمامي وهما اللاعب االمصري الدولي محمد صلاح، واللاعب السنغالي ساديو ماني، واللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال الموسم الراهن 2019/ 2020.

وأضاف ستيفن وارنوك خلال تصريحاته، “إن نادي ليفربول لم يقدم راحة لثلاثي المقدمة الهجومي بالفريق الكروي منذ الموسم السابق، لهذا سوف يجد يورجن كلوب مشكلة معهم خلال الموسم الراهن 2019/ 2020”.

Advertisements

وتابع وارنوك، “أعتقد أن يورجن كلوب يعلم بشكل جيد، أنه سوف يكون من الصعب جداًّ، أن يعتمد بنفس الطريقة على الثلاثي في الـ 7 بطولات خلال هذا الموسم الكروي، لهذا عليه إيجاد طريقة، وإلا سوف يكون من الصعب الاعتماد عليهم طوال الموسم الكروي الراهن دون حصولهم على راحة”.

وأكمل حديثه، “يورجن كلوب يعلم أن اللاعبين الثلاثة سوف يحتاج إلى الحصول على راحة خلال وقت ما، لقد تحدث علناً عن أنه يفكر خلال الوقت الراهن خلال الموسم الراهن أن يريح لاعبيه لفترة”.

وأردف لاعب نادي ليفربول السابق، “أن كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة تعدان الفرصة الأمثل من أجل إراحة اللاعبين الثلاثة، حيث أن عادة ما يفضل يورجن كلوب اللعب بالبدلاء، ولاعبي الصف الثاني في تلك البطولات”.

وقد لعب الدولي محمد صلاح، واللاعب فيرمينو، واللاعب ماني ما يقرب من 50 مباراة كروية، منذ انطلاق الموسم السابق، بالإضافة إلى مشاركتهم في البطولات القارية بعد انتهاء الموسم السابق، حيث شارك اللاعب الدولي محمد صلاح، واللاعب ماني ببطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، بينما لعب اللاعب فيرمينو بطولة كوبا أمريكا.

وقد بدء اللاعبين الثلاثة مع نادي ليفربول البريطاني الموسم الراهن، وساهموا في تحقيق أول انتصارين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” على حساب نادي نوريتش سيتي، ونادي ساوثهامبتون، كما نجحوا بحصد لقب السوبر الأوروبي على حساب نادي تشيلسي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة “5/ 4″، عقب التعادل بنتيجة “2/2″، خلال الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة الكروية التي أقيمت في إسطنبول بتركيا.

أقرا المزيد كارتيرون يكشف حقيقة عودته للأهلي ويُرشح مدرب عالمي خلفاً لمارتن لاسارتي