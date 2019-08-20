محمد صلاح: كرة القدم أفضل بأخطاء الحكام.. تقنية الفيديو عادلة أكثر من اللازم

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أعلن لاعب نادي ليفربول البريطاني ولاعب منتخب مصر محمد صلاح، خلال تصريحات له، أن تقنية حكم الفيديو عادلة أكثر من اللازم، وأوضح أنه لا يحب تلك التقنية.

جاءت تصريحات اللاعب الدولي محمد صلاح خلال تصريحات صحفيه له خلال حوار له مع شبكة “سي إن إن الأمريكية”، وأشار، “أنا لا أفضل كرة القدم بتقنية الفيديو الجديدة، واستخدام حكم الفيديو بالمباريات، أعشق اللعبة كما هي بدون حكم الفيديو”.

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وتابع صلاح، “من الرائع أن يتم حماية اللاعبين من اللعبات التي تعد خطيرة، والتدخلات القوية، لكنني أرى أن يكون ذلك هو السبب الوحيد فقط من أجل استخدام تقنية حكم الفيديو”، وأكد، “أحب كرة القدم بالأخطاء التي تحدث من قبل الحكام، والأخطاء التي تحدث أيضا من جانب اللاعبين، بهذه الحالة نرى أن كرة القدم حماسية”.

صلاح: انتظروا حصولي على ضربات جزاء كثيرة بسبب تقنية حكم الفيديو

وواصل اللاعب الدولي حديثه، “لقد ساعدتني تقنية حكم الفيديو المساعد بالحصول على ضربة جزاء بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي توتنهام، حيث أن التقنية عادلة أكثر من اللازم، وأنا أرى كرة القدم أفضل بأخطاء الحكام وأخطاء اللاعبين”، واختتم صلاح حديثه،”سوف أحصل على ضربات جزاء عديدة هذا الموسم، بسبب تلك التقنية الحديثة، وانتظروا ذلك”.

محمد صلاح يعلن عن موقفه من الاعتزال الدولي

أعلن اللاعب الدولي محمد صلاح خلال تصريحاته، “الاعتزال الدولي يعد من الأمور الصعبة للغاية بالنسبة لي خلال تلك الأوقات، أنا أعشق مصر كثيرًا، ولم أفكر بالاعتزال نهائيًا”، وأضاف، “حب بلدي هو ما يجعلني أتقدم كثيراً منذ الاحتراف بالخارج، أحب مصر فأنا أمثل قدوة للأطفال، الذين يريدون أن يكونوا مثلي في يوم من الأيام”، وتابع صلاح، “أتمنى أن أظل الشخص، الذي تحبه الأطفال، وملهمهم، لذلك وجودي رفقة منتخب مصر أمر كبير، وتركه غاية في الصعوبة”.

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