بعد إقالة لاسارتي الأهلي يدرس السيرة الذاتية ل30 مدربا لتولي قيادة الفريق

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بعد قرار النادي الأهلي، إقالة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من منصبه منذ يومين بعد خسارته أمام بيراميدز في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء في بيان رسمي أصدره اليوم عن أخر التطورات في ملف المدير الفني الجديد الذي يقع الأهلي في حيرة بشأن اختياره.

وأوضح الأهلي في بيانه أنه يدرس السيرة الذاتية لأكثر من 30 مديرًا فنيًا في الفترة الحالية وتم البدء من قبل لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل في اختيار أفضل 5 مدربين منهم للمفاضلة بينهم لتولي قيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة.

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واستعرضت اللجنة السيرة الذاتية لأكثر من 30 مديرًا فنيًا أجنبيًا من مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم.

وبدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في اختيار أفضل 5 مدربين وفقًا للمعايير التى وضعتها بما يتماشى مع أهداف الأهلي وطموحات جماهيره المحلية والقارية.

وقبل الاجتماع المقرر انعقاده مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تقوم لجنة التخطيط للكرة، التي ما تزال في حالة انعقاد مستمر بمناقشة بعض السير الذاتية الأخرى في اجتماعاتها المقبلة حتى تتمكن من توفير بدائل متميزة لعرض ملف مِنْ وقع عليهم الاختيار من المديرين الفنيين المرشحين قبل الاسقرار على التفاوض معهم.