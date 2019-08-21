مباريات اليوم .. استمرار تصفيات دوري أبطال أوروبا وذهاب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم العديد من المباريات المثيرة على مستوى المسابقات المختلفة، حيث يشهد اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019 استمرار مباريات التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما يشهد أيضاً اليوم انطلاقة مسابقة دوري نجوم قطر، إضافة إلى مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كوبا ليبرتادوريس، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم مواعيد أبرز مباريات اليوم على كافة المستويات.

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وإليكم الآن مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 على مستوى جميع المسابقات:

السد / الوكرة، دوري نجوم قطر، الجولة الأولى، الساعة 16:20 عصراً بتوقيت القاهرة، قناة “بي إن سبورت” المجانية، المعلق حسن العيدروس، قناة “الكأس” الأولى المجانية، المعلق خليل البلوشي.

إتحاد طنجة المغربي / الزوراء العراقي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، دور المجموعات التمهيدي، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، قناة “أبوظبي الرياضية” الأولى المجانية، المعلق محمد حسين.

يونج بويز السويسري / النجم الأحمر الصربي، دوري أبطال أوروبا، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، قناة “بي إن سبورت” الأولى المشفرة، المعلق أحمد المعمري.

دينامو زغرب الكرواتي / روزنبورغ النرويجي، دوري أبطال أوروبا، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق باسم الزير.

أولمبياكوس اليوناني / كراسنودار الروسي، دوري أبطال أوروبا، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق نوفل باشي.

ليغا دو كويتو الإكوادوري / بوكا جونيورز الأرجنتيني، كوبا ليبرتادوريس، ذهاب الدور ربع النهائي، الساعة الثانية عشر والربع صباحاً بتوقيت القاهرة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق محمد بركات.

فلامينغو البرازيلي / إنترناسيونال البرازيلي، كوبا ليبرتادوريس، ذهاب الدور ربع النهائي، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق محمد السعدي.

بريستون نورث إند / ستوك سيتي، دوري البطولة الإنجليزي، الجولة الرابعة، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق خالد الغول.

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