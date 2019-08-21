الفيفا يكشف النقاب رسمياً عن لجنة إدارة اتحاد الكرة المؤقتة

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019 عن هوية اللجنة المؤقتة، والتي سوف تتولى إدارة مسؤوليات الاتحاد المصري لكرة القدم لحين إجراء الانتخابات صيف العام المقبل 2020.

وأكد “الفيفا” أن اللجنة المؤقتة سوف تُباشر جميع أعمالها حتى يوم 31 يونيو 2020 كحد أقصى، على أن يتم تعيين بعدها مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم عن طريق الانتخابات الشرعية.

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وكان اتحاد الكرة بدون رئيس أو حتى أعضاء منذ نهاية شهر يونيو الماضي في العام الحالي 2019، وذلك تحديداً عقب استقالة المهندس هاني أبو ريدة من رئاسة الاتحاد رفقة بقية الأعضاء، بسبب إخفاق المنتخب الوطني المصري في النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم إفريقيا على أرضه ووسط جماهيره.

يُذكر أن منتخب أحفاد الفراعنة كان قد تم إقصائه من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، مما جعل الغضب يُسيطر على الشارع المصري تجاه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بعدما فشل في أداء عمله طيلة السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تراجع كرة القدم المصرية بشكل عام سواء على مستوى المنتخبات أو حتى على مستوى الأندية.

وإليكم الآن جميع أعضاء اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الفترة القادمة:

عمرو يوسف حسن الجنايني، رئيس مجلس الإدارة.

جمال محمد علي، نائب رئيس مجلس الإدارة.

سحر عبد الحق أحمد، عضو مجلس الإدارة.

محمد فضل زهران، عضو مجلس الإدارة.

أحمد عبد الله راضي، عضو مجلس الإدارة.

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضاً الإبقاء على اللواء ثروت سويلم في منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إضافة إلى عامر حسين في منصب رئيس لجنة المسابقات لحين إجراء الانتخابات القادمة.

وكان عامر حسين قد تعرض إلى العديد من الانتقادات اللاذعة من طرف كل عناصر الوسط الرياضي المصري طوال الموسم الماضي، وذلك بسبب سوء تنظيم المسابقات المحلية وخاصة مسابقة الدوري المصري الممتاز، مما أسفر عن عدم انتهاء مسابقتي كأس مصر وكأس السوبر المصري من الموسم الماضي حتى الآن.

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