أحمد الطيب يُهاجم الخطيب وإدارة الأهلي مُطالباً بعودة مارتن لاسارتي

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حرص أحمد الطيب المعلق الرياضي المعروف على مهاجمة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019، وذلك بسبب إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني لفريق الأهلي منذ أيام قليلة.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر التالي: “اتهام إدارة الأهلي للحكم جهاد جريشة بعدم احتساب ضربتين جزاء أمام بيراميدز، وأنه سبب خروج الأهلي من كأس مصر مبكراً، ثم بيان الإدارة لاتحاد الكرة بخصوص ظلم التحكيم للأهلي، يعني اعتراف الإدارة أن التحكيم هو سبب خسائر الفريق”.

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وأضاف: “لماذا إذن إقالة المدرب لاسارتي !! بهذا المنطق لاسارتي مظلوم، ولابد من عودته ومحاسبة من أقاله، مش كده ولا إيه”.

يُذكر أن المدرب مارتن لاسارتي كان قد أكد خلال تصريحات له يوم أمس الثلاثاء أنه لا يعلم حتى هذه اللحظة السبب الحقيقي وراء إقالته من منصب المدير الفني لفريق الأهلي، مما يوضح بدوره أن القرار قد اتخذ دون إخطار المدرب الأوروغوياني بأي أسباب على الإطلاق.

ولم يُقدم “لاسارتي” مع المارد الأحمر مستوى فني كبير طيلة الموسم الماضي، إلا أنه تمكن من التتويج معه بلقب الدوري المصري الممتاز، لكن وفي مقابل ذلك فشل في محطتين في غاية الأهمية، بعدما تم إقصاء فريق الأهلي معه من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى الإقصاء من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس مصر.

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