خاص .. مدرب برازيلي يقترب من الأهلي بتوجيهات من الخطيب

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019 أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات على مشارف التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدرب برازيلي، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة القادمة.

وأكد المصدر أن الكابتن محمود الخطيب يرى أن المدرب البرازيلي “باولو أوتوري” سوف يكون هو المناسب من أجل قيادة المارد الأحمر بعد إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وخاصة في ظل السيرة الذاتية القوية التي يتمتع بها.

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وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي عرض بالفعل منصب المدير الفني على المدرب “أوتوري”، نظراً إلى حاجته للكشف عن اسم المدير الفني الجديد في أسرع وقت ممكن قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وشدد المصدر أيضاً على أن المدرب البرازيلي وافق على تولي المهمة الفترة المقبلة، ولكنه وضع شرطاً واحداً من أجل التوقيع على العقود مع النادي الأهلي، وهو حصوله على راتب سنوي مرتفع تصل قيمته إلى مليون و300 ألف دولار.

وهو الراتب الذي قد يُعرقل المفاوضات بين الطرفين إلا في حالة تنازل المدرب البرازيلي نوعاً ما وقام بتخفيض قيمة الراتب السنوي، أو العكس من خلال موافقة النادي الأهلي على دفع ذلك الراتب الخيالي للمدرب البرازيلي.

يُذكر أن باولو أوتوري كان قريباً للغاية من تولي منصب المدير الفني لفريق الزمالك في عام 2017، إلا أن المفاوضات تعثرت وقتها بسبب المطالب المالية المرتفعة للمدرب البرازيلي، حيث طلب الأخير الحصول على مبلغ مليون و400 ألف دولار لقبول المهمة.

ويُعد المدرب “أوتوري” أحد المدربين المميزين في قارة أمريكا الجنوبية، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه تواجد ضمن قائمة أفضل 10 مدربين على مستوى العالم في عام 2007 بناءً على اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إنه قادر فريق ساو باولو البرازيلي للتتويج بلقبي كوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية، كما نجح في قيادة فريق أليانز ليما البيروفي في التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

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