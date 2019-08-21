دونجا يكذب صلاح.. معسكر المنتخب المصري بالأمم الأفريقية 2019 كان منضبطاً

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رد لاعب الفريق الكروي الأول في نادي بيراميدز ولاعب المنتخب الوطني المصري نبيل عماد “دونجا” على التصريحات التي أعلنها اللاعب الدولي محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول البريطاني، الذي أكد خلال حوار له من وكالة “سي إن إن” الأمريكية على وجود فوضى تنظيمية خلال معسكر المنتخب الوطني المصري الأخير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأعلن اللاعب نبيل عماد “دونجا”، خلال تصريحات تليفزيونية له، “كنا منعزلين عن الجماهير، ولم نواجه مشاكل، ومعسكر المنتخب الوطني المصري كان منضبطاً، لكن الأزمة كانت عند اللاعب محمد صلاح فقط، لأن الجميع كان يريد التقط صور تذكارية معه، وبالتأكيد كان يتواجد بعض الأشخاص بالفندق، ولكن ليس لدرجة 200 شخص، ولم يسببوا الإزعاج لنا، وكان من النادر جداًّ أن يصعد أي شخص إلى غرف اللاعبين”.

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وقدح ودع المنتخب المصري الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مبكراً خلال دور الـ 16، عقب الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وقد أعلن اللاعب الدولي محمد صلاح خلال حواره له للشبكة الأمريكية “سي إن إن”، عن الأسباب التي أدت إلى إخفاق المنتخب الوطني المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، “عندما كنا بالفندق كان الجمهور يتواجد حولنا بكل سهولة، حين كنت أخرج من غرفتي أجد نحو 200 شخص يلتفون حولي لأجد أعضاء اتحاد الكرة يقولون لي لماذا تغضب من ذلك! نحن كنا نحتاج مزيد من الخصوصية، وفقدناها طوال المعسكر”.

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