انتشال جثة اللاعب عبدالله سامي من النيل بالصف بعد غرقه

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تمكنت اليوم قوات الانقاذ النهري في محافظة الجيزة، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من انتشال جثة اللاعب عبد الله سامي، وهو لاعب كرة قدم، وذلك بعد غرقه في نهر النيل بمدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة.

وقد تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية، وقد تم مناظرة جثة اللاعب عبدالله سامي، وتم تشكيل فريق بحث جنائية، وإجراءات التحريات الازمة لكشف ملابسات الواقعة.

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تبين من التحريات الجنائية علن الحادث، والتي قد تم إجرائها تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التي اكتشفت أن لاعب كرة القدم عبدالله سامي، قد غرق بالقرب من المعدية في مدينة الصف، وقد تم انتشال جثته من مياه النيل.

ويجدر الإشارة هنا إلى أن اللاعب عبدالله سامي كان أحد لاعبي نادي الاتحاد، ونادي الجونة.

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