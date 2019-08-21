موعد مباريات ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، وخاصة في ظل قوة الأندية التي وصلت إلى هذه المحطة في النسخة الحالية من عمر المسابقة.

ولا شك أن وصول 3 أندية سعودية عريقة مثل الهلال والاتحاد والنصر سوف يُمثل إضافة كبيرة للغاية للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى التواجد الدائم للأندية اليابانية والصينية، وأخيراً فريق السد القطري الذي يُعد آخر فريق عربي رفع كأس البطولة في عام 2011.

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وإليكم الآن موعد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م:

النصر السعودي / السد القطري، الإثنين 26 أغسطس 2019، ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

شانغهاي الصيني / أوراوا ريد دياموندز الياباني، الثلاثاء 27 أغسطس 2019، الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد السعودي / الهلال السعودي، الثلاثاء 27 أغسطس 2019، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

غوانغجو إيفرغراند الصيني / كاشيما أنتِلرز الياباني، الأربعاء 28 أغسطس 2019، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات إياب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م:

السد / النصر، الإثنين 16 سبتمبر 2019، ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أوراوا ريد دياموندز / شانغهاي، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

الهلال / الاتحاد، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كاشيما أنتِلرز / غوانغجو إيفرغراند، الأربعاء 18 سبتمبر 2019، الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

ومن المؤكد أن كل العيون سواء في قارة آسيا أو حتى خارجها وخاصة في الوطن العربي، سوف تكون مسلطة بشكل كبير على كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، علماً بأن الفائز منهما قد يصطدم في الدور نصف النهائي بفريق النصر في حالة تخطيه عقبة فريق السد.

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