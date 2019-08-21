الأهلي يكشف تفاصيل بيع تذاكر مباراته مع اطلع برة بدوري أبطال إفريقيا

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كشف النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019 عن التفاصيل الخاصة بعملية بيع تذاكر مباراته القادمة أمام فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي أن اليوم الأربعاء سوف يشهد فتح منافذ لبيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع بره، على أن تستمر عملية بيع التذاكر حتى يوم غداً الخميس، إضافة إلى تواجد التذاكر حالياً في منفذ البيع الخاص بملعب الإسكندرية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار محمد مرجان إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل تسهيل الأمور على جماهير القلعة الحمراء، وخاصة التي لم تتمكن من شراء تذاكر المباراة عبر نظام الحجز الإلكتروني.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع ضيفه المغمور فريق اطلع برة في مساء يوم الجمعة القادم الموافق 23 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

ويخوض المارد الأحمر هذه المباراة بأعصاب هادئة للغاية، بعدما وضع قدمه مسبقاً في دور ال32 إثر فوزه الكاسح في مباراة الذهاب على حساب فريق اطلع برة بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي يبقى هو الظفر بلقب دوري أبطال إفريقيا من جديد بعد غيابه عن منصة التتويج منذ عام 2013.

يُذكر أن الكابتن محمد يوسف هو من سيقود فريق الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق اطلع برة بصفته المدير الفني المؤقت للمارد الأحمر، وذلك بعدما تمت إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني بسبب الإقصاء من الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس مصر على يد فريق بيراميدز منذ أيام قليلة.

ويعيش فريق الأهلي وضعاً لا يُحسد عليه على الإطلاق طيلة السنوات الماضية، نظراً إلى حالة عدم الاستقرار الفني التي يعيشها بسبب كثرة تغيير المدربين في كل موسم، مما كان له أثراً سلبياً على أبناء القلعة الحمراء على المستوى القاري بشكل واضح للغاية.

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