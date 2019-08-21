موعد مباراة النصر وضمك في افتتاح الدوري السعودي الخميس 22/8/2019

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موعد مباراة النصر وضمك، يستعد فريق النصر “حامل اللقب” في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق ضمك “الصاعد حديثاً إلى الأضواء” في مساء يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر وضمك، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر وضمك، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر وضمك قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر وضمك

موعد مباراة النصر وضمك، يستعد فريق النصر “حامل اللقب” في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق ضمك “الصاعد حديثاً إلى الأضواء” في مساء يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة النصر وضمك تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر وضمك والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر وضمك، سوف تكون مباراة النصر وضمك منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر وضمك

موعد مباراة النصر وضمك، يدخل فريق النصر غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق ضمك في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الدخول في أجواء المنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.

وبكل تأكيد يعلم فريق النصر جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق للحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، وخاصة في ظل المنافسة المنتظرة مع غريمه التقليدي فريق الهلال، إضافة إلى فريق الأهلي المتوقع عودته للمنافسة مرة أخرى الموسم الحالي.

ويأمل فريق النصر في تحقيق بداية أكثر من مثالية في مباراته الأولى ضد فريق ضمك، وخاصة وأن الفوز بنتيجة عريضة في هذه المباراة سوف يُعطي لاعبي فريق النصر دافعاً قوياً للغاية من أجل خوض كل التحديات الصعبة في الفترة القادمة.

ولعل ما يُصعب الأمور أكثر على العالمي هو استمراره في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث وصل نجح فريق النصر في الوصول إلى محطة الدور ربع النهائي من عمر المسابقة بعد تخطي عقبة فريق الوحدة الإماراتي بصعوبة بالغة، فيما تنتظره مواجهة أصعب في الدور ربع النهائي أمام فريق السد القطري.

ومن المؤكد أن فريق النصر سوف يجد نفسه مُطالباً بالمنافسة على اللقبين في وقت واحد، نظراً لأن تطلعات وطموحات جماهيره قد ارتقت كثيراً بعد المستوى المبهر الذي قدمه العالمي خلال الموسم الماضي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على أمل أن يتمكن أخيراً من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكي يحظى بشرف المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية.

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