عمومية الجبلاية ترفض التعامل مع اللجنة المؤقتة وتدعو لعقد اجتماع طارئ

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أسفرت فعاليات الاجتماع الذي تم عقده من قبل الأندية في الجمعية العمومية اتحاد كرة القدم المصري، اليوم الأربعاء، عن عدد من التوصيات، وعن عدد من القرارات بختام الاجتماع الذي عقد اليوم في نادى الإعلاميين.

وقد جاءت التوصيات التي أسفر عنها فعاليات الاجتماع بعد أن قام اتحاد كرة القدم بتهميش دور الجمعية العمومية، على الرغم من الاتصالات التي قامت بها العديد من الأندية الرياضية، وقد رفض الاتحاد أن يقوم بمقابلتهم.

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القرارات اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اليوم الأربعاء

رفض التعامل مع اللجنة المشكلة المزمع أن يتم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. توجيه الدعوة من خلال ما يقرب ن 92 نادي، قد تقدموا بطلب رسمي من أجل عقد الجمعية العمومية الغير عادية، من أجل إجراء تعديل على لائحة الأعمال التي لحقتهم الوارد خلالها البند رقم “2” من المادة رقم “28”، من لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم المصري المعتمدة من الفيفا، ومن قبل اللجنة الأولمبية المصرية، والمتوافق مع قانون الرياضة الصادر تحت رقم 71 لعام 2017، والصادرة في الدستور المصري، لتعقد يوم السبت الموافق 21 من شهر سبتمبر القادم 2019، في مقر اتحاد كرة القدم المصري. تفويض لجنة من الأندية الحاضرة من أجل إجراء مقابلة مع وزير الرياضة، ومع اللجنة الاولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، والتى سوف يكون على رأسها محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، هرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد، وكذلك علي سليم رئيس نادي بنى سويف، بالإضافة إلى أحمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت،ورئيس نادي الأقصر رحمي حجازي. أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم عن رفضها خلال الجلسة الودية التي عقدت خلال الوقت الراهن في نادي الإعلاميين، القرار الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتعيين لجنة مؤقتة من أجل إدارة الاتحاد تحت رئاسة عمرو الجنايني. أكدت مسؤولين في الأندية الرياضية دوري القسم الثاني والثالث، خلال فعاليات الاجتماع الودي، على رفضهم القاطع لتعيين لجنة مؤقتة، وقد طالبوا بضرورة الدعوة إلى عقد جمعية عمومية، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد، بأقرب وقت ممكن.

ويجدر هنا الإشارة إلى اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مساء أمس، تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصري تحت رئاسة عمرو الجنايني، وتضم اللجنة التالي:

عمرو الجنايني.

جمال محمد علي.

محمد فضل.

أحمد عبدالله .

سحر عبدالحق.

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