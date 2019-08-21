منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة يفوز على ألمانيا بكأس العالم في تونس

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نجح منتخب المصري للكرة الطائرة للناشئين تحت سن 19 عاماً في الفوز على منتخب ألمانيا بـ 3 أشواط إلى 2، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب، التي يتم إقامة فعاليات البطولة الرياضية على الأراضي التونسية.

ونجح المنتخب الوطني المصري للكرة الطائرة في الفوز بالشوط الأول بنتيجة “25/ 17″، وخلال الشوط الثاني واصل منتخب الفراعنة للكرة الطائرة، وخلال الشوط الثالث بالحصول على نتيجة “27/ 25″ و”25/ 17” على التوالي، فيما نجح منتخب ألمانيا للكرة الطائرة بالفوز خلال الشوط الرابع بنتيجة “25/13″، ليلجأ الفريقان خلال الشوط الخامس الذي حسمه لصالح المنتخب المصري للكرة الطائرة بنتيجة “17/ 15”.

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وسوف يخوض المنتخب المصري للكرة الطائرة مباراته الثانية غداً أمام منتخب الأرجنتين، في تمام الساعة الـ 11 صباحاً، فيما سوف يخوض المباراة الثالثة أمام منتخب اليابان خلال يوم الـ 23 م شهر أغسطس الراهن لعام 2019، في تمام الساعة الـ 11 صباحاً أيضاً، فيما يختتم المنتخب الوطني مبارياته أمام منتخب المكسيك يوم 24 من أغسطس في تمام الساعة الـ 2ظهراً.

الأرجنتين تتصدر مجموعة مصر

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي المنتخب المصري الوطني بالمركز الـ 2 برصيد نقطتين، ثم الدولة الألمانية برصد بنقطة واحدة فقط، ومنتخب المكسيك والمنتخب الياباني بدون رصيد.

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