منتخب مصر لكرة اليد يهزم غينيا بدورة الألعاب الأفريقية 2019

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نجح المنتخب المصري الوطني لكرة اليد في الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 42 مقابل 22 خلال فعاليات افتتاح مباريات كرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية 2019 المقامة خلال الوقت الراهن في مجمع محمد السادس في مدينة الدار البيضاء بالعاصمة المغربية، حيث يخوض الفريق الوطني المصري ثاني مبارياته يوم الجمعة القادمة أمام منتخب زامبيا.

وخلال الشوط الأول الذي انتهى بفوز المنتخب المصري بنتيجة 21 هدف مقابل 8 أهداف، ليحصد الفريق المصري الوطني على نقاط اللقاء، في إطار سعي المنتخب الوطني للاحتفاظ بلقبه الذي حققه بدورة الألعاب السابقة في الكونغو برازافيل.

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وكان المنتخب الأول لكرة اليد قرر أن يشارك في تلك المنافسات الرياضية، ولكن تقرر تصعيد منتخب الشباب المصري، الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب، بألمانيا.

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