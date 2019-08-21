أولى مشاركات اللاعب “كهربا” الرسمية مع أفيس البرتغالي أمام “ريو آفي”

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صرح اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، وهو لاعب النادي الزمالك السابق، ولاعب نادي أفيس البرتغالي الراهن، عن استعداده التام من أجل خوض مباراة فريقه القادمة أمام نادي ريو آفي، خلال الجولة الثالثة ضمن مباريات الدوري البرتغالي لكرة القدم، بعدما حصل على البطاقة الدولية.

وقد تغيب لاعب الزمالك السابق “كهربا” عن مباراتين مع فريقه البرتغالي خلال مباريات الجولة الأولى، والجولة الثانية من الدوري البرتغالي لكرة القدم، بسبب عدم استلام ناديه الراهن لبطاقة اللاعب الدولية بشكل رسمي.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن نادي أفيس البرتغالي يخوض مباراته الثالثة في الدوري البرتغالي لكرة القدم يوم الجمعة القادم، أمام نادي ريو آفي في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، بملعب دوس أركوس البرتغالي.

وكان نادي أفيس البرتغالي قد فشل في الفوز خلال الجولة الأولى من مباريات الدوري البرتغالي، فيما نجح في النادي البرتغالي بالفوز خلال المباراة، التي جمعته مع نادي مارتيمو بثلاثية مقابل هدف واحد.

وقد أعلن اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا” عبر حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “ألووو علي صوتك بتقول أيه، البطاقة الدولية وصلت الحمد لله كثيرًا، اليوم استلمت بطاقتي الدولية، وكلي ثقه بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا”.

وتابع اللاعب كهربا خلال تغريدته، “إن شاء الله، سوف أشارك في أول مباراة يوم الجمعة القادمة، انتظروني بفيديو عبر قناتي على اليوتيوب أوضح كافة الأحداث، والتفاصيل التي حدثت الفترة السابقة”.

وكان نادي أفيس البرتغالي قد تقدم، بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، ضد اتحاد كرة القدم المصري، وضد نادي الزمالك المصري، بسبب رفضه إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”.

الفيفا يرفض ملف الزمالك لحفظ حقوقه بـ “كهربا”

وقد أرسل نادي الزمالك، ملف كامل إلى اتحاد كرة القدم المصري، خلال الأيام السابقة، قد تضمن هذا الملف كافة المستندات من أجل حفظ حقوقه في اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، وقام بقيده محلياً، وكذلك تم قيده أفريقياً، وقد حرك المسؤولين في اتحاد كرة القدم المصرى، والمدير التنفيذي ثروت سويلم، ملف نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، على الرغم من ذلك أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً، من أجل استخراج بطاقة مؤقتة للاعب المصري “كهربا”.

أزمة بسبب كهربا تشتعل بين رئيس الزمالك ونجله

دخل خلال الساعات السابقة رئيس نادي الزمالك المصري في حالة نقاش حاد مع نجله أمير، وهو المشرف العام على فريق كرة القدم بالقلعة البيضاء، بسبب محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، صانع ألعاب الفريق السابق، لاعب بادي أفيس البرتغالي خلال الوقت الراهن.

وقد عاتب رئيس نادي الزمالك نجله أمير بسبب ما حدث، وخصوصاً أنه كان دايمًا ما يطالب منه بالعمل على تعديل عقد اللاعب محمود عبدالمنعم، إلا أن أمير كان يؤجل هذا القرار، وقد حمل رئيس نادي الزمالك نجله أمير مسؤولة ما حدث مع اللاعب، في ظل اقتناعه التام بأنه سوف يلعب مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

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